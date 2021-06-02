إيران تكشف عدد مصابي السفينة "الغارقة"

وأعلن مساعد حاكم محافظة هرمزكان للشؤون السياسية والأمنية، علي رؤوفي، اليوم الأربعاء أن الحريق الذي التهم سفينة "خارك" التابعة للقوة البحرية الإيرانية قبالة سواحل ميناء جاسك جنوب البلاد أسفر إجمالا عن إصابة 33 شخصا من طاقمها.وأوضح المسؤول أن 23 من المصابين نقلوا إلى مستشفيات مدينة بندر عباس، فيما تمت معالجة العشرة الآخرين ميدانيا.وأشار رؤوفي إلى أن 400 شخص، وهم طاقم السفينة وطلبة عسكريون، كانوا على متن "خارك" وتم نقلهم إلى ميناء جاسك، مؤكدا أن الحريق اندلع على متن السفينة عند الساعة الـ11 من صباح يوم أمس في المياه الإيرانية قرب المياه الدولية.