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إيران تعلن السيطرة على حريق مصفاة طهران

دوليات

2021-06-03 | 08:56
إيران تعلن السيطرة على حريق مصفاة طهران
1,240 مشاهدة

أعلنت السلطات الايرانية، اليوم الخميس، عن السيطرة على حريق مصفاة طهران، وذلك بعد يومين من الاشتعال، وسط تضارب واضح في حجم الخسائر، بعد أن أكدت تقارير عن استمرار مصفاة الحريق، ولم تفلح الجهود في إخماده.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن الحريق، الذي اندلع الأربعاء، تسرب إلى 18 خزانا، في حين أشار وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، إلى اشتعال خزانين فقط.

وقبل السيطرة عليه، عاد الحريق في مصفاة طهران، صباح الخميس، إلى نفس الشدة التي كان عليها مساء الأربعاء، حسب مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، الذي رجح احتمال إخلاء المنازل المجاورة لمصفاة طهران، حال خروج الحريق عن السيطرة.

وقال رئيس إدارة الأزمات في محافظة طهران رضا كرمي محمدي، في إشارة إلى حريق مصفاة طهران، "اندلع الحريق في نقاط عدة، والنيران تحت السيطرة، لكن فرق الإطفاء ما زالت تعمل، وبقية الأجهزة التي يمكنها المساعدة في حالة الاستعداد".

وأضاف انه "لم يتم إطفاء الحريق لحد الآن، وتُبذل كل الجهود لمنع انتشاره".

وتابع، "خزانات الوقود هي التي تحترق، لذا يحتمل ألا تتوقف عن الاشتعال" لساعات طويلة.

وبشأن إمكانية إخلاء المنازل المحيطة بالمصفاة، علق "تم إصدار تحذير بإخلاء المنازل المحيطة بالمصفاة ، والسكان قرب موقع الحادث في حالة تأهب".

وقال إسماعيل نجار، رئيس مقر إدارة الأزمات في البلاد، أمس الأربعاء، إن"أبعاد الحادث ما زالت مجهولة وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية قريبا".

وأشار إلى أن العلاقات العامة في مصفاة النفط بطهران تؤكد أن الحريق ناجم عن خلل فني، نافية أي عملية تخريبية وراء الحادث.

وكان قد اندلع حريق هائل في مصفاة جنوب العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، وسط تصاعد كثيف لسحب الدخان، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران، جلال مالكي، قوله إنه تم الإبلاغ عن حريق في منطقة المصفاة الواقعة في مدينة ري، جنوب طهران.

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