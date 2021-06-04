يسكنه 30 طفلا.. الشرطة الفرنسية تفكك مخيما للاجئين

وبدأت عملية الإخلاء في حوالي السادسة صباح اليوم الجمعة، وتم نقل المئات ممن كانوا في مخيم كاليه للاجئين إلى مراكز استقبال أخرى في المنطقة، بحسب رويترز.ووصفت الوكالة عملية الإخلاء بأنها "واحدة من أكبر العمليات من هذا النوع في الشهور الماضية".ووفقا لبيان صادر عن السلطات المحلية في كاليه، فقد زاد عدد المهاجرين إليها، خلال الأسابيع الماضية، امتدادا لما تم منذ تخفيف قيود كورونا، وما تبعه من إعادة فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.وأكد البيان أن "السلطات عثرت على عدة مئات من المهاجرين في المكان، منهم نحو 30 طفلا".وهدمت السلطات مرارا مخيمات غير قانونية، لكنها كانت تقام مجددا بأنحاء أخرى في غضون شهور.