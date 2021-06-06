داعش يعلن مقتل زعيم "بوكو حرام"

ويأتي إعلان مقتله بعد تقارير ظهرت في مايو الماضي، تفيد بمحاولته الانتحار كي لا يقع في قبضة متشددين متحالفين مع تنظيم "داعش"، شمالي نيجيريا.وقال شخص يزعم أنه أبو مصعب البرناوي، زعيم ولاية غرب إفريقيا التابعة للتنظيم، في تسجيل صوتي، إن أبو بكر شيكاو قتل في 18 مايو، بعد تفجير عبوة ناسفة عندما لاحقه مسلحون في أعقاب معركة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.وأبلغ شخصان على معرفة بالبرناوي، بحسب "رويترز"، بأن الصوت الذي في التسجيل هو لزعيم ما يعرف بولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش.