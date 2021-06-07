كانت تخطط لتفجيرات بدول الخليج.. تفكيك خلية ارهابية في دولة عربية

وذكرت صحيفة "السوداني"، بأن "نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وبالتعاون مع الأجهزة المختصة، أوقفت 9 إرهابيين في الخرطوم ينتمون لتنظيم القاعدة من جنسيات مختلفة، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في دول الخليج".وبحسب الصحيفة فقد قال وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد سليمان العوض أن "من بين الإرهابيين التسعة، حملة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديين، أحدهم متهم بالتخطيط للهجوم على السياح الأجانب في مدينة سوسة ومطلوب لدى تونس".وأضاف العوض، أن "التحقيقات أظهرت أن المعتقلين متهمون في بلدانهم بالمشاركة في جرائم إرهابية"، لافتا إلى أن "بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العربي".وأكد العوض أن التحري مع المتهمين بدأ منذ أكثر من شهرين ولا يزال مستمرا، مشيرا إلى أن النائب العام السابق تاج السر الحبر، كان تلقى قبل أيام من استقالته، طلبا من النائب العام الإماراتي لتعاون دولي بتسليم متهمين يتبعون لتنظيم "القاعدة" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.