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بالفيديو: يوتيوبر يصالح طليقته ويحلق شعره على الهواء

دوليات

2021-06-09 | 03:22
بالفيديو: يوتيوبر يصالح طليقته ويحلق شعره على الهواء
1,746 مشاهدة

مقطع فيديو جديد نشره اليوتيوبر محمد سعيد الشهير بـ"جبس مصر"، أعلن من خلاله مصالحته لزوجته "أم سليم" بعدما طلقها عبر إحدى الفيديوهات السابقة أيضًا ونشرها على "السوشيال ميديا".

وخرج اليوتيوبر "جبس مصر" في مقطع الفيديو موجهًا اعتذاره لـ"أم سليم" قائلَا: "أنا بعمل الفيديو دا لأم سليم أنا زي ما طلقتك على السوشيال، بوجهلك الفيديو دا، وبقولك لو هتفتكري ليا أي حاجة حلوة، خدي كلامي للآخر ومتقوليش عليا مجنون زي الباقيين".
 
ووصف اليويتوبر طليقته: "أنتي نضيفة جدًا، وأنضف حد قابلته في حياتي، وبلاش تخشي في مشاكل ومترفعيش عليا قضية، وأي حاجة من حقك والله هديكي ضعفها، كل اللي طالبه أنك ترجعي البيت وأنا هغور في داهية، وهكبتلك كل حاجة باسمك والعربية وكل الفلوس اللي معايا، وأنا ماشي في الإجراءات دي دلوقتي".
 
 
وتابع "محمد" في الفيديو: "ارجعي بيتك وهاتي أي حد معاكي مامتك مثلًا، بس انسيني خلاص، وكل اللي طالبه منك ربي سليم وشوفي ولادك اللي جايين وشوفي حياتك وابعدي عن المشاكل".
 
واستطرد اليوتيوبر في الفيديو قائلًا: "أنا واحد أبوه فضحه، وعشان خاطري يا بنت الناس لو تفتكري أي حاجة حلوة تعالي ارجعي هنا وأنا مش هأثر معاكي في أي حاجة، أنتي نضيفة جدًا وأنا غلطت غلطة وهعاقب نفسي عادي يعني".
 
وأنهى اليوتيوبر المعروف بـ"جبس مصر" حديثه في مقطع الفيديو بحلق شعر رأسه، راجيًا طليقته بالعودة للمنزل مجددًا وإنهاء الخلافات بينهما.
 
وتفاعل متابعو اليوتيوبر على مقطع الفيديو ونشره عبر صفحاتهم مرفقًا بعدد من التعليقات المختلفة "صعب عليا والله، أول مره أشوف راجل بيغلط وبيعترف بغلطه وبيطلب من مراته إنها متدخلش في مشاكل وتربي عيالهم كويس روح ربنا يصلح حالك والله، ربنا يصلح حالكم وترجعوا لبعض".

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