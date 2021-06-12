الكشف عن حصيلة وفيات واصابات كورونا حول العالم

وأظهرت آخر الأرقام والبيانات، الصادرة اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا ارتفعت إلى 3 ملايين و936110 وفيات حول العالم، بحسب روسيا اليوموفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات، جراء تفشي الوباء:- الولايات المتحدة: 599055 حالة وفاة، و33 مليون و574904 إصابات حتى الآن.- البرازيل: 482019 حالة وفاة، و17 مليونا و210969 إصابة.- الهند: 363079 حالة وفاة، و29 مليونا و274823 إصابة.- بيرو: 188100 حالة وفاة، ومليون و998 ألف إصابة.- بريطانيا: 128148 حالة وفاة، و4 ملايين و543147 إصابة.- إيطاليا: 126855 حالة وفاة، و4 ملايين و239868 إصابة.- روسيا: 125674 حالة وفاة، و5 ملايين و180454 إصابة.- فرنسا: 110270 حالة وفاة، و5 ملايين و729967 إصابة.- كولومبيا: 94600 حالة وفاة، و3 ملايين و694000 إصابة.- الأرجنيتن: 83941 حالة وفاة، و4 ملايين و66156 إصابة.