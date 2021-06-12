دولة مجاورة تبدأ استخدام لقاح محلي في التطعيم ضد كورونا

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية أن حملة التطعيم باللقح المحلي ستبدأ في الأيام القليلة القادمة في المحافظات الأخرى، بحسب تاس.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيع، إنه بمجرد تسلم السلطة الصحية للقاح المحلي، سيتوسع برنامج التطعيم في البلاد بشكل كبير.وفي 9 فبراير الماضي بدأت إيران حملة تطعيم مجاني ضد فيروس كورونا، باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وكذلك اللقاح الصيني "سينوفارم".هذا وقد أعلن مدير أبحاث لقاح "بركت"، حسن جليلي، نهاية الشهر الماضي، أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر المقبل.