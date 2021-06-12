الانتخابات الايرانية.. الايرانيون المقيمون في العراق يدلون باصواتهم في 6 مدن

وقال مسجدي في تصريح اوردته وكالة الانباء الايرانية "ايرنا"، إن "التنسيقات جارية لتيسير الظروف لمشاركة المواطنين المقيمين داخل العراق في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية".وأضاف أن "صناديق الاقتراع ستوضع داخل المقر الرئيسي للسفارة الايرانية بالعاصمة العراقية بغداد، اضافة الى 5 صناديق اخرى داخل القنصليات العامة الايرانية في كل من النجف وكربلاء والبصرة واربيل والسليمانية".وتجري انتخابات رئاسة الجمهورية لدورتها الثالثة عشرة في ايران الاسلامية، ستجرى يوم الجمعة 18 حزيران /يونيو 2021 في ارجاء البلاد، وبالتزامن مع ذلك اكدت السفارة الايرانية لدى العراق الى جانب القنصليات العامة التابعة لها في 5 مدن عراقية اخرى، استعدادها لاستقبال المواطنين الايرانيين في هذه العملية الانتخابية المصيرية.