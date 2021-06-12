سوريا.. 16 قتيلاً بقصف مدفعي طال مستشفى في عفرين

قتل 16 شخصاً، السبت، بقصف مدفعي طال مستشفى في مدينة عفرين السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيان مقتضب، إن "16 شخصا قتلوا اليوم بقصف مدفعي طال مستشفى في مدينة عفرين السورية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.