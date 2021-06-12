كورونا يتفشى سريعاً في موسكو.. وعطلة أسبوع لأجل كبحه

وبحسب سلطات العاصمة الروسية، فإن هذه العطلة جرى منحها في مواجهة زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية.وقال سوبيانين في بيان "لا يمكننا التصدي لهذا الوضع" في موسكو حيث سجلت 6701 إصابة جديدة بكورونا السبت.وأضاف المسؤول الروسي "لوقف ارتفاع معدلات الإصابة والحفاظ على أرواح الناس وقعت مرسوما" يقضي بأسبوع عطلة من 12 إلى 20 يونيو".وتشير البيانات الصحية في روسيا إلى أن عدد الإصابات الحالية بفيروس كورونا المستجد هو الأعلى منذ ثلاثة أشهر.