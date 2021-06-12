تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت، إنه "منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 7444 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 20 الفا و 522 إصابة مؤكدة".واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 905 مصابین الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مضيفة أن "3 آلاف و 483 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".ولفتت الوزارة الى "تعافي مليونين و 640 ألفا و 281 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن"، مشيرة الى "تسجيل 115 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 81 الفا و 911 حالة وفاة".