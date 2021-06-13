بالفيديو.. انفجار غازي "ضخم" يودي بحياة العشرات وجرح المئات في الصين

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، عن انفجار غازي كبير أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات في مقاطعة هوبي الصينية.

وذكر التلفزيون الصيني أن "ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا مصرعهم، وتم نقل 144 إلى المستشفى، في انفجار غاز طبيعي في شيان في مقاطعة هوبي الصينية".



وبحسب التلفزيون، "وقع الانفجار حوالي الساعة 6.30 بالتوقيت المحلي على أراضي مجمع سكني في منطقة تشانغوان، حيث كان هناك سوق كبير للمواد الغذائية دمرت موجة الانفجار نحو 40 كشكا في المنطقة."