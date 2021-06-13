شابان يلقيان بطفل في النهر لتحقيق مشاهدات على فيسبوك! (فيديو)

وقال مصدر إن "أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر خلاله شخصان يمسكان بأحد الأطفال ويلقيانه بأحد المجاري المائية بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة".وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم ثلاثة أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة دمنهور، حيث قام اثنان منهما بإلقاء الطفل المجني عليه بمياه المجري المائي لترعة المحمودية، بينما قام الثالث بتصويرهما بهاتفه المحمول، ثم قفز أحدهم بالمياه عقب إلقاء الطفل واستخرجه.وأكد المصدر أنه "تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيام أحدهم ببث مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتحقيق نسب مشاهدة والاستفادة مادياً".

ووفقا للمصدر فقد "تم تحديد شخصية الطفل المجني عليه وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور وبسؤاله أكد عدم معرفته للمتهمين وأنه فوجئ بما فعلوه معه وأنهم أكدوا له عقب استخراجه من المياه أنهم ارتكبوا الواقعة على سبيل المزاح معه".وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونا.وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معبرين عن غضبهم من هذه الواقعة التي أقدم عليها الشباب من خلال رمي الطفل في الترعة، مطالبين بضرورة القبض على الشباب المشاركين في هذه الواقعة لشروعهم في قتل الطفل.