"روبوت" يوزع مياه زمزم على الحجاج والمعتمرين لضمان عدم الملامسة

في ظل أزمة جائحة كورونا، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس.

وأشار السديس إلى أن "التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا"، لافتا إلى أن "هذه التقنية ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين".



هذا وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس، ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.