الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ نيسان

وابلغت السلطات الصحية في الهند عن تسجيل 80 ألفاً و834 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 29 مليوناً و439 ألفاً و989 حالة.وتُعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في الهند منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي.كما اعلنت وزارة الصحة عن وفاة 3303 مصابا، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 370 ألفاً و384 حالة.وسجلت الهند، يوم الخميس الماضي، أكبر حصيلة وفيات يومية بـ6148 حالة.