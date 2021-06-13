قمة G7 تطرح هدف إنهاء جائحة كورونا حتى 2022

تبنت مجموعة السبع الكبار G7 البيان الختامي المؤلف من 25 صفحة لقمتها التي اختتمت أعمالها اليوم الأحد في مقاطعة كورنوال البريطانية.



وينص البيان على أن السباعية طرحت هدفا مشتركا لإنهاء جائحة فيروس كورونا حتى عام 2022 واتفقت على العمل بهدف التأهب لجوائح مستقبلية محتملة في العالم.



واتفقت الدول السبع خاصة على البدء فورا بتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم ضد عدوى "كوفيد-19"، بما يشمل التعهد بالتبرع بمليار جرعة في غضون العام المقبل.