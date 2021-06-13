العملة اللبنانية تهوي لمستوى متدن جديد

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى 15250 ليرة للشراء و15300 ليرة للبيع، لتسجل سعرا متدنيا جديدا، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.وكانت الليرة قد وصلت إلى هذا المستوى المتدني للغاية في مارس، وترافق ذلك حينها مع احتجاجات شعبية في الشوارع.ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي عنيف يهدد استقراره الاجتماعي، ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.