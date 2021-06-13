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تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إيران

دوليات

2021-06-13 | 17:44
تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إيران
235 مشاهدة

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 8195 اصابة و 187 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الاخيرة ليتجاوز اجمالي عدد المصابين 3 ملايين والمتوفين اكثر من 82 الفا.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاحد، إنه "منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 8195 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 28 الفا و 667 إصابة مؤكدة".

واوضحت أن "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1091 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مضيفة أن "3 آلاف و 445 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".

ولفت التقرير الى "تعافي مليونين و 652 ألفا و 792 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن"، مشيراً الى "تسجيل 187 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 82 الفا و 98 حالة وفاة".
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