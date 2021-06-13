الكشف عن تفاصيل "طفرة" جديدة من كورونا تخيف العلماء

ويبلغ عدد هذه السلالات المتحورة المقلقة 10. صنفت 3 من بينها -وهي سلالة "بيتا" التي اكتشفت في جنوب أفريقيا، وسلالة "غاما" المكتشفة في البرازيل، وسلالة "ألفا" البريطانية التي اكتسبت طفرة "إي 484 كي" الشهيرة- بالمثيرة للقلق. مع العلم أن القائمة لا تضم سلالة "دلتا" التي اكشتفت في الهند.ويبيّن كاتب المقال نيكولاس بيرود، أن "إي 484 كي" وهو الاسم الذي يطلق على هذه الطفرة، يعني أن الحمض الأميني عدد 484 لبروتين السنبلة "سبايك" (Spike) للفيروس قد تغيّر عندما تكاثر الفيروس. وتعليقا على ذلك، وأفادت الصحة العامة الفرنسية بأنها تتابع هذا الانتشار بحذر، لأن "إي 484 كي" يمكن أن يقلل من فعالية اللقاحات في حالة الإصابة بأحد السلالات المتحورة.علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين أصيبوا في وقت سابق بفيروس كورونا، ليسوا في مأمن من الإصابة بالسلالات المتحورة، ذلك ما أثبتته إعادة الإصابة بسلالة "بيتا" أو "غاما"، التي تم تسجيلها في بداية العام الجاري.من جهته، أفاد رافي غوبتا أستاذ علم الأحياء الدقيقة السريرية في جامعة كامبريدج، بأن هذه الطفرة "هي الأكثر إثارة للقلق".وفي الوقت الحالي، صرحت الصحة العامة الفرنسية والمركز المرجعي لأمراض الجهاز التنفسي التابع لمعهد باستور عقب تحليله الأخير للمخاطر، بأن العديد من البيانات المختبرية تثير مخاوف بشأن انخفاض فعالية اللقاحات أو مناعة ما بعد العدوى.ونقل الكاتب عن ستيفان كورسيا ميفر المحرر الطبي لصحيفة "فيدال" أنه "من الواضح أن هذه الطفرة الوحيدة القادرة على إحداث مقاومة نسبية للمناعة دون الإضرار بالفيروس، إما عن طريق تقليل العدوى وإما عن طريق إعاقة قدرته على التكاثر".