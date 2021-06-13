وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز 127 ألف حالة

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1390، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.244.872 حالة، بينها 160313 نشطة.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 10 يونيو 2079 حالة، وفي 11 يونيو 1901، وفي 12 يونيو 1723.وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 26 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127002 شخصين.وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية الناجمة عن المرض في 10 يونيو 88 حالة، وفي 11 يونيو 69، وفي 12 يونيو 52.