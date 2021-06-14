دولة مجاورة تسجل اكثر من 10 الاف إصابة و119 وفاة جديدة بكورونا

وذكرت الوزارة في بيان، "منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 10715 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و39 ألفا و432 إصابة مؤكدة".واضافت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1246 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج" .واشارت الوزارة الى، ان "3416 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".ولفتت الى "تعافي مليونين و666 ألفا و601 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن."وأفادت الوزارة بـ"تسجيل 119 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 82217 حالة وفاة".وبحسب بيان الوزارة "تلقى حتى الآن 4،354،445 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 851،207 أشخاص الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 5،205،652 جرعة".واوضحت انه "تم لغاية الآن اجراء 21 مليونا و691 ألفا و536 إختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض".واشارت الصحة الايرانية الى "الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 13 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 208 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 227 مدينة".