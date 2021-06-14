إيران ترحب بالحوار مع السعودية

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، إنه "خلال الأعوام الماضية، حتى الأعوام التي لم تكن السعودية تبدي الرغبة فيها بالحوار، كنا نكرر دوما بأن الحوار هو الطريق الأفضل لحل وتسوية القضايا".وأضاف: "بطبيعة الحال ينبغي علينا الانتظار هل أن هذه المفاوضات ستفضي إلى نتيجة عملية أم لا، إلا أننا نمضي بها إلى الأمام في مستوى ملحوظ حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".