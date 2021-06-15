دولة اوروبية تسجل ارتفاعا باصابات و وفيات كورونا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7673، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4581006 إصابات.وشهدت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ يوم 12 حزيران 7738 حالة، وفي 13 حزيران 7490، وفي 14 حزيران 7742.وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127917 شخصا.ويشهد هذا المؤشر استقرارا نسبيا حيث وصل يوم 12 حزيران إلى 12 وفاة، وفي 13 حزيران 8 حالات، وفي 14 حزيران 3.كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 41.831 مليون شخص، بينهم أكثر من 30.209 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.