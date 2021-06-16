بوتين يصل جنيف استعدادا للقمة المرتقبة مع بايدن

وتوجه بوتين من مطار جنيف إلى فيلا "لا غرانج" الذي سيستضيف القمة مع بايدن.في غضون ذلك، وصل إلى مقر انعقاد القمة الوفد الروسي المرافق لبوتين في المفاوضات، وهو يشمل وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس إدارة الرئيس الروسي دميتري قوزاق، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.كما وصل إلى الفيلا الرئيس السويسري غي بارميلان.وفي الملف نفسه، أفادت شبكة "سي إن إن" أن الوفد الموسع المرافق لبايدن سيشمل كلا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونائبته للشؤون الدولية فيكتوريا نولاند ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان والمسؤول المعني بشأن روسيا وآسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي إريك غرين وسفير واشنطن لدى موسكو جون سوليفان.