دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 10487 إصابة و129 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، إنه "منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 10487 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و60 ألفا و135 إصابة مؤكدة".

واوضحت أن "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1315 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مضيفة أن "3346 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".

ولفت التقرير الى "تعافي مليونين و696 ألفا و434 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن"، مشيراً الى "تسجيل 129 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 82480 حالة وفاة".