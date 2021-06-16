تسجيل أكبر عدد للإصابات الجديدة بكورونا في دولة أوروبية

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9055، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4589814 إصابة.وشهدت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ يوم 13 يونيو 7490 حالة، وفي 14 يونيو 7742، وفي في يونيو 7673.وتعتبر حصيلة اليوم أكبر عدد للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ يوم 25 فبراير حينما بلغ هذا المؤشر 9934 حالة.وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 9 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127926 شخصا.