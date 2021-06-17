فعاليته بنسبة 47%.. نتائج "مخيبة للآمال" للقاح ألماني

قالت الشركة في بيان: "أظهر لقاح (سي في ان كوف) فعالية بنسبة مؤقتة بلغت 47 في المائة ضدّ مرض كوفيد-19 من جميع درجات الحدّة، ولم يستوف معايير النجاح الإحصائي المحدّدة مسبقاً".وألقت شركة كيورفاك بالمسؤولية عن هذه النتيجة المخيّبة للآمال على شمول الدراسة "13 طفرة" من الفيروس على الأقلّ وهو أمر غير مسبوق، بالإضافة إلى الاستجابات المتنوّعة للقاح عبر الفئات العمرية المختلفة.وأضافت أنّها أرسلت نتائج تجارب المرحلة الثالثة التي شارك بها 40 ألف شخص في 10 دول إلى الوكالة الأوروبية للأدوية، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتحليل أخير للنتائج في الأسابيع المقبلة.وقال فرانتز فيرنر-هاس الرئيس التنفيذي لكيورفاك: "بينما كنا نأمل في الحصول على نتيجة مؤقتة أقوى (...) فإنّ إظهار فعالية عالية وسط هذا التنوع الواسع غير المسبوق للطفرات يمثل تحدّياً"، مضيفاً أن "الفعالية الشاملة للقاح قد تتغيّر".وتأتي انتكاسة كيورفاك بعد تأخير كبير في المرحلة الأخيرة من تجاربها انتظاراً لجمع عدد كافٍ من المشاركين المصابين بكوفيد.وتوقّعت الشركة في البداية أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة أوروبية على اللقاح في الربع الثاني من العام مع استعداد ألمانيا للتوقيع على طلب 1.4 مليون جرعة بنهاية يونيو/ حزيران، لكن من غير المتوقع الآن أن يأتي الترخيص من الهيئة التنظيمية قبل أغسطس/ آب.