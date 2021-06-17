وضع برنامج تنصت على هاتفها.. سجن وغرامة بانتظار زوج تجسس على زوجته

وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، فقد حذف الزوج جزءا من هذه الرسائل التي كانت تدور بين زوجته وصديقتها وأرسلها لزوج الصديقة، مما تسبب في حدوث مشاكل بينهما.ونقلت الصحيفة عن المحامي عبد الرحمن الحربي، قوله إن ما قام به الزوج يعتبر جريمة وفقا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، قائلا إنها عقوبتها "السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال (133 ألف دولار)".وأوضح أن الزوجة طلبت الطلاق ووقع ذلك، "وهنا يحق لها رفع قضية على الزوج تطالب بها العقوبة عما قام به من تصنت وتجسس عليها دون علمها، ونقل محادثاتها وتسجيلات صوتية للغير لإثارة الفتنة بينها وبين صديقتها وتخريب علاقتها الزوجية".