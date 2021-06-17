تزوجت 55 مرة.. سيدة موريتانية تثير الجدل.. ماقصتها؟

تسببت سيدة موريتانية خمسينية، فى إثارة حالة جدل كبيرة داخل بلادها، بعد تحقيقها رقم قياسي في عدد الزيجات على مدار 35 عاما، حيث بدأت الزواج في عُمر صغيرة للغاية.

تفاصيل تعدد زيجات الموريتانية

وسرعان ما تصدر اسم السيدة الخمسينية "سُلَم"، مواقع التواصل الاجتماعي داخل بلادها والعديد من الدول العربية، بعد أن بلغ عدد زيجاتها 55 زيجة، وهو ما يعد أمرا غير شائعا أو مألوفا حول العالم، وبخاصة داخل بلادها التي تتميز بأعرافها وتقاليدها، حسبما كشفت سكاي نيوز عريبة.

تعيش السيدة سُلَم داخل أحد المنازل المتواضعة بأحد الأحياء الشعبية، وبلغت حصيلة زيجاتها 55 زوجا، كانت أطولهم، الزيجة التى استمرت لنحو 15 عاما، فيما بلغت أقصر زيجاتها مدة أسبوعين فقط.

وسرعان ما تصدر اسم السيدة الخمسينية "سُلَم"، مواقع التواصل الاجتماعي داخل بلادها والعديد من الدول العربية، بعد أن بلغ عدد زيجاتها 55 زيجة، وهو ما يعد أمرا غير شائعا أو مألوفا حول العالم، وبخاصة داخل بلادها التي تتميز بأعرافها وتقاليدها، حسبما كشفت سكاي نيوز عريبة.تعيش السيدة سُلَم داخل أحد المنازل المتواضعة بأحد الأحياء الشعبية، وبلغت حصيلة زيجاتها 55 زوجا، كانت أطولهم، الزيجة التى استمرت لنحو 15 عاما، فيما بلغت أقصر زيجاتها مدة أسبوعين فقط.

السيدة أصبحتت حديث الفتيات

عدد الزيجات الكبير للسيدة الخمسينية أثمر عن تجربة أصبحت تتناولها الفتيات في المجتمع الموريتاني، في جلساتهن المختلفة، إذ بات حديث الفتيات والنساء بسبب تجربتها الغريبة من نوعها، وما يثير الدهشة بخلاف عدد زيجات سُلم، هو تذكرها لأسماء جميع أزواجها دون أن تفتقد أحد منهم، طيلة تلك السنوات.

عدد الزيجات الكبير للسيدة الخمسينية أثمر عن تجربة أصبحت تتناولها الفتيات في المجتمع الموريتاني، في جلساتهن المختلفة، إذ بات حديث الفتيات والنساء بسبب تجربتها الغريبة من نوعها، وما يثير الدهشة بخلاف عدد زيجات سُلم، هو تذكرها لأسماء جميع أزواجها دون أن تفتقد أحد منهم، طيلة تلك السنوات.

أسباب انفصال السيد الخمسينية عن أزواجها

وتكشف الخمسينية خلال تصريحاتها الإعلامية، أسباب انفصالها الدائمة عن أزواجها، والتي اختلفت من زيجة لأخرى، ويأتي على رأسها عدم شعورها بالأمان الكافي، إلا مع 3 منهم فقط، فضلا عن غيرتها الشديدة في بعض الأحيات، وأخرى لقسوة العيش مع الزوج، ومنهم من لم يقدروا الحياة والعيش معها.

نصيحة من السيدة للفتيات

ودائما ما تحرص سُلم على توجيه نصائحها لفتيات بلدتها، بعدم الاقتداء بسيرتها، قائلة: "يجب على الفتيات القبول بأول من يطرق بابهن للزواج دون التفكير في الطلاق نهائيا".