الثالث من نوعه.. انسحاب جديد لاحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران

وقالت الوزارة في بيان لها ان المرشح زاكاني ابلغ وزارة الداخلية بقرار انسحابه اليوم الخميس.واكدت وزارة الداخلية ، بأن المنافسة في الانتخابات ستكون بين المرشحين الاربعة المتبقين وهم: محسن رضائي میر قائد وسید ابراهیم رئیسي وسید امیر حسین قاضي ‌زادة هاشمي وعبدالناصر همتي.وكان زاكاني قد اعلن يوم امس الاربعاء في تصريح له قرار انسحابه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية.وانسحب المرشحان محسن مهر علي زادة وسعيد جليلي يومي الثلاثاء والاربعاء على التوالي من السباق الرئاسي.وستجري يوم غد الجمعة 18 حزيران/يونيو انتخابات رئاسة الجمهورية الـ 13 وبالتزامن معها تجري انتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.