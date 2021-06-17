انتخابات الرئاسة الايرانية.. قرابة 60 مليون ناخب يصوتون لاربعة مرشحين

وبالتزامن ستجري انتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية الـ 6 والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.وتم تخصيص 66 الفا و 800 مركز اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية و 75 الفا و 15 مركز اقتراع لانتخابات المجالس البلدية والقروية.ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و 310 آلاف و 307 اشخاص من ضمنهم مليون و 392 الفا و 148 شخصا دخلوا السن القانونية (18 عاما) للادلاء باصواتهم للمرة الاولى.وانتهت في الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية في ايران ومجالس البلديات والقرى ومجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة، حيث بدأت مرحلة الصمت الانتخابي.ووفقا للقانون الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس البلدية والقروية ومجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة، تنتهي فترة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من انطلاق العملية الانتخابية المقررة في الساعة السابعة صباحا من يوم غد الجمعة.