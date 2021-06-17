بوتن: القمة ودية و بايدن محترف وعليك العمل معه بحذر شديد

وقال بوتن أن "الرئيسين تمكنا من فهم مواقف بعضهما البعض بشأن القضايا الرئيسية"، مضيفا ان "روسيا عرضت على الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة بدء حوار حول الأمن السيبراني، لكن الجانب الأميركي رفض، متهما روسيا بارتكاب كل الذنوب".واكد الرئيس الروسي ان "من الأفضل توحيد جهود الدول في مكافحة الجرائم الإلكترونية بدلا من التلاعب بالمعطيات، والبحث عن الجناة"، معتبرا أن "صورة الرئيس الأميركي كما تصورها الصحافة لا تمت بصلة للواقع"، موضحا أن بايدن "يبدو نشيطا، وهو ملم تمام بتفاصيل المواضيع".وشدد بوتن على أن "بايدن محترف، وعليك العمل معه بحذر شديد، حتى لا يفوتك شيء"، لافتا إلى أن "الرئيس الأميركي يدرك تماما ما يريده، ويتصرف بمهارة شديدة"، متمنيا أن يُسمح لبايدن "بالعمل بسلام".