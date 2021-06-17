أردوغان: أبلغت بايدن بثبات موقفنا من منظومة صواريخ "إس- 400"

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، بثبات موقف بلاده من قضيتي طائرات "إف 35" الأمريكية، ومنظومة "إس- 400" الصاروخية الروسية.

وحسبما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، فقد صرّح الرئيس أردوغان أثناء زيارته للعاصمة الأذربيجانية، باكو، اليوم الخميس، بأنه "أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، بأن لا يتوقع من تركيا اتخاذ خطوات مختلفة فيما يتعلق بملفي طائرات "إف- 35"، ومنظومة "إس- 400"، لأننا قمنا بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بطائرات "إف- 35"، ودفعنا الأموال المترتبة علينا".

وأضاف: "أما فيما يخص منظومة "إس- 400"، طلبنا منكم منظومات باتريوت ورفضتم بيعها لنا، بل وقمتم بسحب المنظومات المنتشرة في قواعدنا العسكرية، وبالتالي لم يكن لدينا خيار سوى البحث عن حلول بأنفسنا".

والتقى أردوغان بنظيره الأمريكي، يوم الاثنين الماضي، على هامش قمة حلف الناتو، في أول لقاء لهما منذ تولي بايدن الرئاسة، وأعرب الطرفان عن أن لقاءهما كان "مثمرا وإيجابيا" في بروكسل.

ومن المقرر أن يقوم بايدن بزيارة إلى تركيا، وحسبما أعلن عنه أردوغان في مؤتمر صحفي في باكو، فإنه "لم يتحدد موعد زيارة بايدن لتركيا، لكن هناك مؤشرات. فبايدن قال إنه بمجرد أن يقرر جدوله الزمني، فإنه يريد القيام برحلة إلى تركيا".