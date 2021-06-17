دولة مجاورة تتخذ قرارا حاسما بشأن كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الوزارات والجهات الحكومية بشأن مواجهة مرض فيروس كورونا COVID -19، بحسب روسيا اليوم.

وأكد مجلس الوزراء أنه نجح في السيطرة والحد من الوباء، لافتا إلى أن المنظومة الصحية في الكويت متماسكة.

وقررت الحكومة الكويتية، السماح لغير الكويتيين بدخول البلاد شرط حصولهم على جرعتين من لقاحات "فايزر، أسترازينيكا وموديرنا" المعتمدة في الكويت، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

كما قررت الحكومة منع غير المطعمين من دخول المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية الكبرى، لافتة إلى أن عودة الوافدين المطعمين ستبدأ مطلع أغسطس المقبل، شرط تلقيهم اللقاحات المعتمدة بالكويت.

كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة استخدام تطبيقي "مناعة" أو "هويتي"، لإثبات تلقي اللقاح ضد الفيروس والمتعافين منه.

ولفت الناطق باسم الحكومة بأنه تم بحث آلية لتطبيق نظام الدوامين "صباحي ومسائي"، في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين.