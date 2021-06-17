دولة اوروبية تسجل إصابات بكورونا لم تسجل منذ 4 أشهر

وأعلنت الحكومة، الاثنين، أنها ستؤخر خطوات رفع القيود بسبب القلق من انتشار النسخة الجديدة التي تم رصدها لأول مرة في الهند.وأفادت أن التأجيل لمدة أربعة أسابيع سيمنحها الوقت لتطعيم ملايين آخرين ضد فيروس كورونا بشكل كامل.ولا يزال معدل الوفيات الناجمة عن كورونا منخفضا في بريطانيا، حيث تم تسجيل 19 حالة، اليوم ،وتعتبر اللقاحات فعالة للغاية ضد المرض الشديد الناجم عن متحور فيروس كورونا المستجد.وكشف تقرير حكومي نُشر اليوم أن الحالات "ترتفع بشكل كبير" في جميع أنحاء انكلترا، مدفوعة في الغالب بالفئات العمرية غير الملقّحة، وتشير بيانات الصحة في بريطانيا، إلى أن الإصابات تتضاعف كل 11 يوما.