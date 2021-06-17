واشنطن: الحرب غير المباشرة بين إيران وجيرانها تهدد باضطراب أوسع

وأضاف ميلي أن "إيران تسعى بتمويل الأنشطة الإرهابية والقوات بالوكالة داخل حدود جيرانها وبرامج صواريخها البالستية، إلى إعادة صياغة النظام الإقليمي وقلب موازين القوى لصالحها".من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن "إيران تواصل تطوير برامجها النووية والصاروخية البالستية ودعمها الجماعات الوكيلة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط في محاولة لتهديد جيرانها الإقليميين".وأضاف أن "إيران ما تزال قوة مزعزعة للاستقرار وتسعى لتطوير صواريخها النووية والباليستية"، مشيرا إلى أنها "تهدد حرية الملاحة وتدعم الجماعات الإرهابية والمليشيات بالوكالة"، على حد قوله.وأكد أن "الولايات المتحدة ستستمر في الحفاظ على القدرة على ردع إيران في الشرق الأوسط، ودعم شركائها في المنطقة وضمان أمن إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها بشكل فعال والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، وستواصل التصدي للمنظمات الإجرامية والمتطرفة".