دولة عربية تعلن تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا

وقال: "الفيروسات تتحور لتعيش، للتغلب على الجهاز المناعي".وأوضح أنه "حتى هذه اللحظة اللقاحات الموجودة قادرة على التأثير على كافة التحورات التي ظهرت لفيروس كورونا، والتطعيم يعطى مناعة لمدة زمنية معينة".وتابع: "المواطن سيحتاج تطعيما دوريا، وهناك احتمال أن الشخص الذى مر على تطعيمه 6 أشهر، تكون نسبة إصابته بكورونا كالذي لم يتلق التطعيم".ولفت تاج الدين إلى أن "بعض الدول التي مر على تطعيم مواطنيها فترة، بدأت منح المواطنين جرعة ثالثة منشطة من لقاح كورونا".