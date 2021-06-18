الايرانيون يتوافدون على مراكز الاقتراع لتقرير مصيرهم

توافد الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع منذ الساعات الاولى للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.

ودعي أكثر من 59 مليون إيراني ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر، الى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها عند السابعة صباحا.

كما سيدلي الايرانيون باصواتهم لانتخاب المجالس البلديةِ والقرويةِ السادسةِ والانتخاباتِ التكميليةِ البرلمانيةِ والانتخاباتِ التكميليةِ لمجلسِ خبراءِ القيادة .

وأعلنت السلطات أنه بسبب الإجراءات الوقائية الصحية ولتفادي الاكتظاظ، ستمتدّ فترة التصويت حتى منتصف الليل، وقد تمدّد حتى الثانية فجراً.