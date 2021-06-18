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الأمم المتحدة تعلن أرقام "كارثة 2020"

دوليات

2021-06-18 | 04:21
الأمم المتحدة تعلن أرقام "كارثة 2020"
115 مشاهدة

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحرب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان تسببت في فرار ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من ديارهم العام الماضي، رغم أن أزمة فيروس كورونا المستجد قيدت الحركة في جميع أنحاء العالم حيث أغلقت البلدان الحدود، وأمرت بفرض عمليات الإقفال.

في تقرير الاتجاهات العالمية الأحدث، الصادر الجمعة، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن العدد التراكمي للنازحين قد ارتفع إلى 82.4 مليون - أي ما يماثل عدد سكان ألمانيا تقريبًا، وهو يمثل الزيادة السنوية التاسعة على التوالي في عدد النازحين قسراً، بحسب سكاي نيوز عربية.
 
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن الصراع وتأثير تغير المناخ في أماكن مثل موزمبيق ومنطقة تيغراي الإثيوبية ومنطقة الساحل الواسعة في إفريقيا كانت من بين المصادر الرئيسية لتحركات جديدة للاجئين والنازحين داخليًا في عام 2020.
 
ولقد أضافت هذه المصادر مئات الآلاف من الأشخاص إلى العدد الإجمالي، الذي هيمن عليه الملايين منذ سنوات الذين فروا من بلدان مثل سوريا وأفغانستان بسبب الحروب الطويلة أو القتال.
 
وتابع غراندي في مقابلة قبل إصدار التقرير: "هذا معبر، في عام كنا فيه جميعًا تحت الإغلاق، ومحبوسين، ومحصورين في منازلنا وفي مجتمعاتنا وفي مدننا. ما يقرب من 3 ملايين شخص اضطروا فعليًا إلى ترك كل ذلك وراءهم لأنه لم يكن لديهم أي خيار آخر".
 
وذكرت المفوضية، التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف، إن 99 من أكثر من 160 دولة أغلقت حدودها بسبب كوفيد-19 ولم تقدم استثناءات للأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية كلاجئين أو طالبي لجوء.
 
وأقر غراندي بإمكانية أن العديد من النازحين داخليًا الذين لا يستطيعون مغادرة بلدانهم سيرغبون في النهاية في الفرار إلى الخارج بمجرد إعادة فتح الحدود، إذا تراجع الوباء.
 
وقال غراندي: "من الأمثلة الجيدة على ذلك الولايات المتحدة حيث شهدنا بالفعل زيادة في عدد الأشخاص الذين وصلوا في الأشهر الأخيرة".
 
وأشار إلى البند الأميركي المسمى "العنوان 42" والذي يسمح للسلطات الأميركية بمنع الأشخاص الذين يطلبون اللجوء من الدخول مؤقتًا لأسباب صحية.
 
وتابع: "سيتم رفع العنوان 42 في النهاية – وأعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به – ولكن يجب إدارة هذا".

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