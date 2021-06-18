مصرع نجم مواقع التواصل الأردني عمار البوريني وزوجته (صور وفيديو)

لقي نجم مواقع التواصل الاجتماعي الأردني عمار البوريني وزوجته سماح العقرباوي مصرعهما، الخميس، في حادث سير مروع، على طريق النقب بعد اصطدام سيارته بسيارة شحن.

وبحسب بيان مديرية الأمن العام عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكدت أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعاملت أمس الخميس، مع حادث تصادم شاحنة ومركبة صغيرة على طريق النقب، ما أسفر عن وفاة زوجين إثر تعرضهما لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة طفلتهما بجروح.

وأكد البيان – دون الإشارة لهوية الزوجين – أنه "جرى إجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة وإخراج الجنين ووضعه على الأجهزة الطبية (الخداج)".

وعبر أردنيون عبر هاشتاغ #عمار_البوريني في موقع ”تويتر“ عن صدمتهم وحزنهم، إثر تلقيم خبر وفاة نجم المواقع ”البوريني“ وزوجته، مخلفين وراءهما طفلة صغيرة وآخر ”خدج“.

وتداولوا مقطع فيديو عبر ”تيك توك“، قالوا إن البوريني وثقه قبل وفاته بدقائق، حيث كان ينصح الشباب بالاجتهاد في العمل؛ لتأمين حياة سعيدة لأطفالهم، خاتما حديثه بالقول ”الله يخليلكم أحبابكم“، ليلقى بعدها وزوجته مصرعهما.

هيدا آخر فيديو قبل الحادث💔

أوقات ما منفهم ليه الدني هيك ظالمة....

وفاة كابتن الاردن #عمار_البوريني

وزوجته

في حادث سير كبير

وانقاذ هالبنوت الصغيرة وحتى تم إنقاذ الجنين💔 pic.twitter.com/8In94AedQx — Nisrine Zawahra (@nisrinezawahra_) June 18, 2021

واشتهر عمار البوريني، وهو مدرب لياقة بدنية، عبر تطبيق ”تيك توك“، فيما يتابعه أكثر من 17 ألف شخص عبر ”انستغرام“.