انخفاض مستوى الخطر.. مستشفيات أمريكية تُعلن خلوها من مرضى كورونا

ولا يوجد حاليا مصاب واحد بكورونا في المستشفى الكبير الذي حمل عبئا ثقيلا خلال الجائحة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.وقالت عالمة الأوبئة كاساندرا بيير: "مرحى"، مضيفة أنها بحالة مزاجية "مبتهجة على نحو غير معهود" بعدما تلقت الأنباء أمس الأول الأربعاء.وخلت أماكن أخرى من مرضى كوفيد19- أيضا، وأعلنت مقاطعة مارين بولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي أنه لا يوجد مرضى كورونا بمستشفياتها المحلية، وذلك للمرة الأولى خلال أكثر من عام.وتراجعت معدلات الإصابة بكورونا في نيويورك، حيث أعلنت 24 مقاطعة خلوها من الاختبارات ذات النتائج الإيجابية للإصابة بكورونا، في البيانات التي صدرت منتصف الأسبوع.ولم يعلن أي شخص في الرعاية الصحية الأمريكية الانتصار على الفيروس، ولكن في ظل تجاوز معدلات التطعيم حاجز الـ50 % وانتشار خلو المستشفيات من كورونا، بدأت جهات صحية كثيرة تشهد تغييرا متزايدا ، وبدأت تراجعا حذرا في بعض عمليات الرعاية الصحية الخاصة بكورونا.