ألمانيا ترفع دولا بينها دولتان عربيتان من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا

وتمثل تلك الدول التي رفعتها ألمانيا من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بكورونا مقاصد رئيسية للعطلات الصيفية.وسيؤدي هذا إلى عدم إلزام الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق بحجر صحي لمدة عشرة أيام.وتم أيضا استبعاد بلجيكا والمنطقة الجنوبية من الدنمارك وإستونيا وليتوانيا وثلاثة أقاليم في هولندا والنرويج وعدة مناطق في سلوفينيا وسانت لوسيا من القائمة.