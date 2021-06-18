إسبانيا تعتزم الغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إن "المشرعين سيصوتون على القواعد الجديدة الخميس المقبل، وإنه يتوقع أن تصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم السبت"، مشيرا إلى أن "عطلة نهاية الأسبوع الحالية، ستكون آخر عطلة نهاية أسبوع نرتدي فيها الكمامات في الأماكن العامة".يذكر أن إسبانيا تسمح حاليا للسياح الملحقين بزيارتها دون الحاجة إلى اختبار كوفيد سلبي أو الحجر الصحي، ويجب أن يكون الوافدون قد تلقوا جرعتهم النهائية من اللقاح المعتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل من الزيارة.كما يتم قبول الوافدين غير الملقحين، بشرط أن يظهروا نتيجة اختبار PCR سلبية قبل 48 ساعة من موعد الزيارة.وكانت فرنسا قد قررت إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع، باستثناء الأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة، وقد بدأ تطبيق القرار يوم امس الخميس.وقال رئيس الحكومة الفرنسية إن هذا القرار جاء بناء على تحسن الوضع الصحي "بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع".كذلك، أعلن رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11:00 مساء اعتبارا من الأحد المقبل.