الصين تبحث رفع قيود تحديد النسل بحلول 2025

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تستعد لمزيد من تخفيف القيود في المستقبل، بل ستحفز الزيادة في معدل المواليد.وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات بحسب مؤيديها، من شأنها أن تساعد في تسريع النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة عدد السكان خاصة في المقاطعات الشمالية الشرقية.وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يعتبر شيخوخة السكان تهديدا للأمن القومي للصين وحث على البحث عن حل لهذه المشكلة.وذكرت الصحيفة أنه وعلى وجه الخصوص، هناك مخاوف من أنه في ظل هذا السيناريو، سيرتفع معدل المواليد في المقام الأول في أفقر الأسر التي تعيش في المناطق الريفية، وهذا بدوره يمكن أن يقوض محاولات السلطات للقضاء على الفقر في أكثر أجزاء البلاد إشكالية من الناحية الاقتصادية.وفي أواخر مايو/ايار، أفيد بأن الحزب الشيوعي الصيني سوف يخفف القيود المفروضة على الحد الأقصى لعدد الأطفال في الأسرة، ومن المخطط السماح للأسر الصينية بعدم إنجاب أكثر من ثلاثة أطفال، علما أنه في العام 2015، سمح للأسرة بطفلين.ولوقت طويل، صدرت تعليمات للعائلات الصينية بالالتزام بقاعدة "أسرة واحدة، طفل واحد" تم اعتمادها عام 1979 وكانت صالحة لمعظم العائلات في البلاد، باستثناء ممثلي مجموعات ومناطق عرقية معينة.