مصرع وإصابة 20 شخصاً إثر هبوط اضطراري لطائرة روسية

وذكرت تقارير محلية أن الطائرة كانت تقل 20 فرداً في المجمل.ونقلت وكالة "تاس" الرسمية عن مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، لافتا إلى أن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.وأكدت النيابة أن الطائرة كانت قد اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.