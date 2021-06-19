Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اللياقة في الـ36.. خمسة أسرار يعمل بها رونالدو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

صحف عالمية: أمريكا تقلّص تواجدها العسكري في الشرق الأوسط.. والانتخابات الإيرانية "نقطة تحول"‎

دوليات

2021-06-19 | 04:08
صحف عالمية: أمريكا تقلّص تواجدها العسكري في الشرق الأوسط.. والانتخابات الإيرانية "نقطة تحول"‎
995 مشاهدة

سلطت صحف عالمية صادرة، اليوم السبت، الضوء على عدد من الملفات المهمة، كان أبرزها خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب العسكري من الشرق الأوسط.

كما سلطت الضوء على تداعيات الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أُجريت، الجمعة، على النظام الحاكم، بالإضافة إلى تشديد إسرائيل الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.

انسحاب أمريكي جديد
قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستسحب المئات من الجنود والطائرات والبطاريات المضادة للصواريخ من الشرق الأوسط.
 
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتلك الخطط في اتصال هاتفي معه، يوم الثاني من يونيو/ حزيران الجاري.
 
وأضافت أن“إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تقوم بخفض حادٍ لعدد الأنظمة المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط، في عملية كبيرة لإعادة تنظيم وجودها العسكري في المنطقة، حيث تركز مواردها العسكرية على تحديات أخرى أبرزها الصين، وروسيا، وفقًا لما ذكره مسؤولون في الإدارة الأمريكية“.
 
وتابعت:“ستسحب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) 8 بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ، من دول بينها: العراق، الكويت، الأردن، والسعودية.
 
وبحسب التقرير، فإن“هناك نظامًا آخر مضادًا للصواريخ يعرف باسم Thaad (ثاد)، وهي منظومة دفاع صاروخية أمريكية، أرض جو، مضادة للصواريخ الباليستية ستسحب من السعودية، بالإضافة إلى خفض أسراب مقاتلات نفاثة كانت مخصصة للمنطقة“.
 
ورأت الصحيفة الأمريكية أن عمليات الانسحاب السريعة تعكس العديد من التغييرات التي وقعت مؤخرًا على الأرض في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأولويات بالنسبة لإدارة بايدن.
 
ومع تراجع الحرب في أفغانستان، عقب عقدين من الحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد المتمردين، فإن واشنطن تريد حشد قواتها لمواجهة الصين، خصمها الرئيس في مشهد الأمن القومي العام، الذي يتم وضع تصور له الآن في ظل المنافسة بين القوى العظمى.
 
وفي سياق متصل، فإن سياسة إدارة بايدن تجاه إيران، الخصم الرئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تركّز على المفاوضات، من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع العام 2015.
 
وفي ضوء ذلك، فإن مسؤولي البنتاغون يرون أن خطر الحرب قد تلاشى، بعد أن استخدمت حملة الضغط الأقصى التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد إيران سياسة حافة الهاوية العسكرية.
 
وذكرت الصحيفة، أن“حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل السعودية، عززوا دفاعاتهم في مواجهة هجمات الحوثيين التي تخوض السعودية معها حربًا طويلة الأمد في اليمن“.
 
وأضافت الصحيفة، أن“ْإدارة بايدن تسعى إلى أن تكون العلاقات مع روسيا أكثر قابلية للإدارة، مما يسمح لها بقضاء وقت أقل في القلق بشأن الهجمات الإلكترونية الروسية، وزيادة القوات، وهو هدف رئيس للقمة التي جمعت الرئيس بايدن بنظيره الروسي بوتين، الأسبوع الماضي“.

الانتخابات الإيرانية وأزمة الشرعية
قالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، إن تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية يمثل أزمة للنظام الحاكم في طهران، وفقًا لخبراء.
 
وأضافت في تقرير نشرته، أن“الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2021 ستكون نقطة تحول في تاريخ إيران، وأزمة شرعية رئيسة بالنسبة للنظام الإيراني، في حالة هبوط مستوى المشاركة في التصويت عن 50%“.
 
ووصفت الصحيفة البريطانية الانتخابات التي أُجريت، يوم الجمعة، بأنها واحدة من أكبر الانتخابات في تاريخ إيران.
 
ووفقًا للصحيفة ”أشارت استطلاعات الرأي إلى أن نسبة المشاركة ستكوم منخفضة عن الانتخابات السابقة، مع ابتعاد المحبطين من السياسة، والمعارضين للنظام الإيراني عن التصويت، وذلك في رفض صريح لدعوة الطبقة السياسية الحاكمة لهم بالمشاركة في الانتخابات بوصفها واجبًا وطنيًا“.
 
وتابعت:“دفع الخوف من انخفاض المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إلى مطالبة الإيرانيين بالمشاركة في اختيارهم رئيسًا جديدًا للبلاد لمنحه القوة في مواجهة التحديات“. على حد وصفه.
 
ونقلت عن ”صادق زيباكلام“، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، قوله:“ستكون تلك الانتخابات نقطة تحول، لأن الغالبية لم تشارك في التصويت، وهذا يعني أن الغالبية لم تعد تؤيد الجمهورية الإسلامية".
 
واختتمت“ذي غارديان“ تقريرها بالقول، إن“أحد الأسباب التي دفعت النظام الإيراني للهيمنة على الانتخابات، التي يعتبر إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الأعلى التي فاز بها، هو أن خامنئي البالغ من العمر ”82 عامًا“ ربما لا يكون على قيد الحياة في الانتخابات المقبلة، حيث من المعتقد أن يكون ”رئيسي“ خليفة له“.

حصار إسرائيلي
قالت صحيفة ”هآرتس“، إن إسرائيل تضيّق الخناق على الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ترفض دخولهم أو خروجهم من القطاع، ما أدى إلى إلغاء الآلاف من الرحلات العاجلة.
 
وأضافت في تقرير نشرته الجمعة، أن“إسرائيل منعت حاملي جوازات السفر الفلسطينية من الدخول إلى قطاع غزة أو الخروج منه، خلال الأسابيع الستة الماضية لأنه لا يُنظر إليها على أنها حالات إنسانية، رغم أن صدور جوازات السفر أو تجديدها يكون فقط في رام الله“.
 
وتابعت:“مع عدم قدرة الآلاف على استلام جوازات السفر من رام الله أو القنصليات المختلفة، وعدم قدرة الآلاف غيرهم على إرسال جوازات سفرهم للتجديد أو لختم التأشيرات، اضطُر السكان إلى إلغاء أو تأجيل الرحلات العاجلة إلى الخارج، عبر مصر، لأغراض طبية أو دراسية أو للعمل“.
 
وتابع التقرير:“في ضوء الانقسام السياسي بين حركة حماس وحكومة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا في رام الله، يُسمح فقط لوزارة الداخلية في رام الله بإصدار جوازات سفر فلسطينية، ولهذا يعتمد سكان غزة على الخدمات البريدية، وشركات التوصيل بالترتيب للحصول على جوازات سفرهم“.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:49 | 2021-06-19 06:49
06:35 | 2021-06-19 06:35
06:32 | 2021-06-19 06:32
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية تتحدث عن الدروس والدوام خلال العام المقبل
21.26%
14:22 | 2021-06-17
التربية تتحدث عن الدروس والدوام خلال العام المقبل
14:22 | 2021-06-17
اغنية الفنان سعدون جابر ومصطفی العبد الله تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
19.57%
09:51 | 2021-06-17
اغنية الفنان سعدون جابر ومصطفی العبد الله تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
09:51 | 2021-06-17
تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز
17.93%
03:45 | 2021-06-18
تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز
03:45 | 2021-06-18
أسعار صرف الدولار في العراق
15.08%
03:30 | 2021-06-18
أسعار صرف الدولار في العراق
03:30 | 2021-06-18
جريمة تهز محافظة عراقية.. امرأة تحرق شقيقها وعائلته بمادة التيزاب
13.21%
04:10 | 2021-06-18
جريمة تهز محافظة عراقية.. امرأة تحرق شقيقها وعائلته بمادة التيزاب
04:10 | 2021-06-18
وفاة شاعرة عراقية مشهورة
12.95%
06:01 | 2021-06-18
وفاة شاعرة عراقية مشهورة
06:01 | 2021-06-18
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.