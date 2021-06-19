القبض على 40 شخصا متورطين بتمويل داعش في دولة مجاورة

وقالت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، في بيان، إن "تحقيقات مكتب مكافحة الإرهاب، كشفت عن قيام 61 مشتبهاً بتوفير موارد مالية لـداعش من خلال مراقبة حساباتهم المصرفية واتصالاتهم".وأضاف البيان أن "النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف لهؤلاء وبناء عليه أطلقت قوات مكافحة الإرهاب عمليات في 12 ولاية تركية، بينها أنقرة، تم خلالها القبض على 40 من المطلوبين، بينما لا يزال البحث جارياً عن الآخرين".وأكد البيان "توافر أدلة على قيام الموقوفين والمطلوبين بتوفير التمويل للتنظيم والإصرار على ذلك، بحسب ما كشفت عنه حركة حساباتهم المصرفية واتصالاتهم التي خضعت للمراقبة لفترة طويلة".وذكر البيان أن "قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة قوات الدرك في أنقرة تواصل عمليات البحث عن باقي المشتبه بهم".وتأتي الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطات التركية، بعد أيام من إلقاء القبض على قاسم غولر، المكنى "أبو أسامة التركي"، أحد أبرز قياديي "داعش" المطلوبين على اللائحة الحمراء، الذي عرفته السلطات بأنه "مسؤول ولاية تركيا" في التنظيم الإرهابي، وذلك في عملية نفذتها المخابرات التركية في شمال سوريا.وذكرت مصادر أمنية، الثلاثاء الماضي، أنه تم إلقاء القبض على غولر بينما كان يستعد للانتقال إلى داخل تركيا لتنفيذ هجمات باسم "داعش".