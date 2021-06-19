الانتخابات المحلية في فرنسا.. استطلاع يُظهر تقدم حزب لوبان على حزب ماكرون

وبحسب وسائل اعلام، فقد لفتت الإستطلاعات إلى تقدم حزب لوبان اليميني المتطرف على حزب "الجمهورية إلى الأمام" اليميني الوسطي بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأحزاب اليسارية في البلاد.وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن هذه الانتخابات تعد "تمرينا على رئاسيات 2022"، فيما لم تستبعد صحيفة "لو فيغارو" فوز حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف ببعض الأقاليم، مما يعني فيما لو تحققت هذه الفرضية، إزالة بعض معوقات طريق الإليزيه من أمام لوبان.من جهتها، قالت صحيفة "لوباريزيان" إن "الفائز الأول في هذه الانتخابات قد يكون الامتناع عن التصويت" متوقعة له أن يحقق رقما قياسيا يتعدى ثلثي الناخبين"، معتبرة أن الأمر "مرده تغييب الحملة الانتخابية على حساب الأزمة الصحية التي فرضت قيودها على التجمعات الانتخابية واللقاءات مع الناخبين".