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الامم المتحدة توجه طلباً للعراق بشأن الناجيات الإيزيديات والعنف الجنسي

دوليات

2021-06-19 | 11:08
الامم المتحدة توجه طلباً للعراق بشأن الناجيات الإيزيديات والعنف الجنسي
396 مشاهدة

دعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، السلطات العراقية إلى محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، وإعادة تأهيل الناجيات الإيزيديات من جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان صادر عن البعثة الأممية لمساعدة العراق "يونامي"، تطرق إلى الجرائم المرتكبة بحق الإيزيديات، من قبل التنظيم، خلال سيطرته على قضاء "سنجار" (شمال)، عام 2014.

ودعا البيان، السلطات العراقية إلى تكثيف جهودها لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، وضمان توفير الموارد المالية والبشرية للوفاء باحتياجات ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع.

وأوضح أن "تشريع قانون الناجيات الإيزيديات، والذي صدر في مارس/آذار الماضي، خطوة كبيرة نحو تلبية احتياجات الناجيات من الفظائع الذي ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي".

وشدد على "ضرورة تقديم التعويضات والرعاية للناجيات الإيزيديات، وإعادة تأهيلهن في المجتمع، ليتمكن من الحصول على كافة مستحقاتهن".

وبحسب إحصاء رسمي عام 2018، بلغ عدد الناجين الإيزيديين من قبضة تنظيم "داعش"، نحو 3 آلاف و530 ناجيا، بينهم 1199 امرأة و339 رجلا و1041 طفلة، و951 طفلا.
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